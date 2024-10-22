Зеленский ответил, от чего зависит готовность Кремля к переговорам

Готовность Кремля к переговорам о прекращении войны против Украины зависит от нескольких факторов. Главный из них – это позиция будущего президента США, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский журналистам.

"По моему мнению, во-первых, это зависит от выборов в Соединенных Штатах. Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению", - сказал он.

По его словам, эту информацию он получал во время встреч с кандидатами в президенты США (Камалой Харрис и Дональдом Трампом).

"Я считаю, что они не будут ждать до января: они ничего не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", - рассказал Зеленский.

По его словам, вторая история – с энергетикой, со свободным судоходством.

"Также если нам удастся получить результат по этим двум пунктам, это также будет сигнал, готова ли Россия заканчивать войну", - добавил президент.

В качестве третьего пункта Зеленский выделил работу Украины с некоторыми странами Глобального Юга.

"Мы ее проводим. Есть встречи. Разные страны, разные контакты. Сибига сегодня уехал в Турцию. Завтра Рустем Умеров и Андрей Ермак поедут в другую страну Глобального Юга", - добавил он.

"Курская операция на всех оказала большое влияние. Особенно на игроков Глобального Юга. Для них это, конечно, такой серьезный шок и сигналы, которые говорят о состоянии армии России – что в течение нескольких месяцев их армия не может вытеснить украинских военных с территории РФ", – рассказал президент.

Напомним, ранее Генсек НАТО Марк Рютте назвал условие для переговоров Зеленского с Путиным. По его словам, стратегия НАТО состоит в военной помощи Украине. В какой-то момент Киев сможет начать переговоры с Россией с позиции силы.