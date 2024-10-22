Минсреды: Часть грунтов после войны некоторое время будет законсервирована

В Украине зафиксировано уже более 6 тысяч случаев ущерба окружающей среде, причиненного вооруженной агрессией РФ. Речь идет о загрязнении грунтов, вод, атмосферного воздуха и т.п, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

Как война вредит грунтам

По словам эксперта, нанесенный окружающей среде Украины во время войны вред составляет более 2,6 триллиона гривен. Из них 1 трлн грн - загрязнение почвы (грунтов).

"Тяжелые металлы, такие как ртуть и свинец, входят в состав соединений, которые используют для детонации взрывчатых веществ. Количественно самые важные соединения в обычных боеприпасах - взрывчатые вещества. Это тротил, октоген, сера, гексоген и тетрил. Все они несут угрозу здоровью людей", - рассказала заместитель министра.

В то же время она заметила, что наибольший ущерб наносят ракеты.

"Их топливо отравляет почву и воду, провоцирует химическое загрязнение окружающей среды. Пожары влекут за собой выбросы в воздух, загрязнение атмосферы, и еще они уничтожают плодородный слой нашей земли" , - объяснила Крамаренко.

Почему некоторые грунты могут быть "законсервированы"

Чиновница подчеркнула, что в будущем "такие деградированные почвы долгое время нельзя будет использовать для сельскохозяйственного производства", поскольку они не будут давать урожай.

"То есть они будут законсервированы" , - уточнила представитель правительства.

Она отметила, что без специальных исследований трудно сказать - на какой именно период грунты могут быть "законсервированы".