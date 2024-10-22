На заседании СНБО решили, как убрать коррупцию из МСЭК

Во вторник 22 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, как утверждается, был принят ряд решений по устранению коррупционной составляющей из работы медико-социальных экспертных комиссий.﻿﻿ Со ссылкой на главу государства в соцсетях, сообщает Украинская правда.

Зеленский отмечает, что правоохранители доложили об установлении многих фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц.

По словам президента, СНБО определил перечень решений, "которые вернут справедливость", а он утвердил их указом.

"В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов. Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной" , - сказал президент.

Зеленский добавил, что поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств. Нужны кадровые решения.

По его словам, также должна быть и политическая ответственность генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины.