КНДР может отправить военных пилотов на войну против Украины - СМИ

Северная Корея могла выслать в Россию пилотов-истребителей, которые могут летать на русских военных самолетах. Они могут принять участие в войне против Украины. Со ссылкой на Newsweek, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как пишет издание, КНДР отправила в Россию не только сухопутные войска. Вероятно, в прошлом месяце Северная Корея отправила пилотов-истребителей во Владивосток.

Они были отправлены не задолго до того, как появилась информация о развертывании сухопутных войск КНДР 8 октября.

По данным Newsweek, такая передислокация пилотов может быть связана с тренировками на российских боевых самолетах, поставляемых в Северную Корею. Но не исключено, что Россия, у которой есть недостаток пилотов, обратилась за помощью к Северной Корее.

Если это действительно так, Россия станет первым местом дислокации боевых пилотов Северной Кореи за рубежом со времен войны во Вьетнаме. Они также действовали в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года.

В начале октября в СМИ появилась информация о том, что КНДР может отправить свои регулярные войска в Украину в поддержку российских окупантов.

А уже на днях стало известно, что Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО, которое является одним из самых тайных в мире.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, военные КНДР начнут воевать против Украины в ноябре.

В то же время Южная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против Северной Кореи и России в связи с их углубленным военным сотрудничеством. В частности, речь идет о поставках Украине наступательных и оборонительных вооружений.