США анонсировали новые санкции, направленные против РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что на следующей неделе ее ведомство объявит "новые мощные санкции", направленные на третьи страны, которые помогают России осуществлять ее агрессию против Украины.﻿ Со ссылкой на AFP, сообщает Европейская правда.

По словам главы американского Минфина, будущие санкции будут направлены "против тех, кто способствует военной машине Кремля, в частности посредников в третьих странах, которые поставляют России критически важные ресурсы для ее армии".

Других подробностей будущих мер против России она не привела.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года США ввели ряд мер, направленных против источников доходов и промышленного комплекса России.

США в последние месяцы сделали упор на закрытии лазеек, которые позволяют Москве обходить уже действующие ограничения.

Недавно двухпартийная коалиция в Конгрессе США потребовала от администрации Байдена усилить санкции против российской нефтесервисной отрасли.