В Северной Корее заявляют, что не отправляли войска на войну против Украины

В Северной Корее заверяют, что якобы не направляли своих солдат в Россию для войны против Украины. Соответствующую информацию Пхеньян считает "беспочвенными слухами", заявил представитель КНДР в ООН Ча Сон Нам. Со ссылкой на Yonhap, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, наша делегация не считает нужным комментировать такие беспочвенные стереотипные слухи" , - заявил представитель КНДР на сессии первого комитета Генассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.

Также он добавил, что, по его мнению, целью таких слухов якобы является очернение имиджа КНДР и “подрыв законных, дружественных и сотруднических отношений между двумя суверенными государствами”.

Yonhap обратило внимание, что это первый публичный комментарий северокорейского чиновника насчет информации об отправке северокорейских солдат в Россию для войны против Украины.

Так Ча Сон Нам отреагировал на утверждение постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы о том, что Северная Корея планирует отправить на войну против Украины 11 тысяч своих солдат.

Как сообщалось ранее, северокорейских солдат уже доставили в Россию. Там их подготавливают к войне против Украины.

Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI обнародовал видео, на котором солдатам КНДР уже выдают российскую военную форму. Видео записали на одном из российских полигонов на Дальнем Востоке.

При этом сегодня, 22 октября, в сети обнародовали новые видеодоказательства присутствия северокорейских военных на территории России.