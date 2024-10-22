Глава МИД Польши не исключает выдворение российского посла из страны

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможную высылку посла России в ответ на российские диверсии.﻿ Об этом он сказал в эфире телеканала TVP Info, сообщает Европейская правда.

Глава польского МИД заявил, что Россия осуществляет против Польши гибридную войну, которая предусматривает распространение дезинформации, кибератаки на учреждения и компании, незаконное пересечение польской границы и диверсионные акции по всей стране.

Он напомнил, что Варшава уже ввела ограничения на передвижение российских "дипломатов", чтобы им "было сложно совершать действия, несовместимые с их статусом дипломатов".

"Если мы вышлем посла (России. – Ред.), они, конечно, сделают то же самое. Пока этого не произошло, но если диверсии будут продолжаться, этого нельзя исключать" , – добавил Сикорский.

Польский министр в то же время выразил надежду, что россияне опомнятся, а реакция Польши остановит дальнейшие акты гибридной войны.

"Мы знаем, что россияне планируют, поэтому мы посылаем этот твердый сигнал: остановитесь", – подчеркнул он.

Ранее польский МИД объявил о закрытии одного из трех генеральных консульств – в Познани – в ответ на диверсии России.