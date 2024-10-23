МВФ прогнозирует, что госдолг Украины впервые превысит 100% ВВП

В 2025 году государственный долг Украины впервые составит более 100% валового внутреннего продукта. В текущем году сумма долга будет находиться всего в 3-5 п.п. от этой отметки. При этом в ближайшие несколько лет, по прогнозам, задолженность уже не опустится ниже 100% ВВП.﻿ Об этом говорится текст Меморандума с МВФ, пишет Алик Сахно, РБК-Украина.

Согласно базовому сценарию, государственный долг Украины составит в текущем году 95,6% ВВП, а в следующем году – 106,6%. При этом в 2026 году задолженность вырастет еще на один процентный пункт, по отношению к 2025-му. Хотя в 2027 году должна сократиться на 5 п.п. до 102,6 %.

Однако при негативном сценарии в этом году госдолг составит 97% ВВП. Он будет только расти в последующие годы. В частности, в 2025-м долговая нагрузка составит 117,5% ВВП, в 2026 – 132,1%, а в 2027 – аж 134,3% от объема валового внутреннего продукта государства.

Среди главных рисков, которые могут усилить долговую нагрузку, МВФ указывает на продолжительность и интенсивность войны, в том числе атаки на энергетическую инфраструктуру, которые влекут за собой снижение экономического потенциала Украины. Кроме того, среди факторов, негативно отразящихся на долге, называют длительное ожидание финансовой поддержки от международных партнеров.

"Оба сценария (базовый и негативный – ред.) основываются на том, что доноры выполняют свои финансовые обязательства (в том числе в рамках инициативы G7). Задержки или нехватка средств могут привести, например, к сокращению социальных расходов или внутренней задолженности, что влечет значительные экономические и социальные потрясения" , – говорится в тексте документа.

МВФ отмечает, что Украина успешно завершила масштабную реструктуризацию государственного долга в августе этого года на сумму около 20,5 млрд долларов (или примерно 24 млрд долларов с учетом капитализированных процентов). Это позволило снизить государственный и гарантированный долг Украины на 9 млрд долларов. Среди положительных новостей там также упомянули заверения G7 о предоставлении 50 миллиардов долларов многолетнего финансирования Украины.

Международный валютный фонд подчеркнул, что корректировка политики и более глубокие структурные реформы должны продолжаться в течение многих лет. Хотя там добавляют, что некоторые реформы в течение длительного периода могут повлиять на социальное напряжение.

Напомним, что к концу декабря 2021 года государственный долг Украины составил 2,36 трлн грн, или 86,61 млрд долларов. Это около 45,2% ВВП страны, что более чем в два раза меньше прогнозируемого на этот год по базовому сценарию. Добавим, что в прошлом году сумма долга увеличилась на 30,6 млрд долларов, по сравнению с первым годом великой войны, и к концу 2023-го составила 161,5 млрд долларов, или 90,4% ВВП.

Дефицит бюджета и платежного баланса возрастут

По базовому сценарию дефицит платежного баланса к концу года составит 14,9 млрд долларов (8,1% от ВВП). Эксперты МВФ отмечают, что уменьшение урожая и высокий показатель импорта можно компенсировать средствами, сохраненными в результате реструктуризации еврооблигаций.

При отрицательном сценарии дефицит платежного баланса составит 19,6 млрд долларов, или 10,7% ВВП.

В следующем году ожидается, что дефицит текущего счета может увеличиться до 27,1 млрд долларов (14,3% от ВВП). Причиной, по прогнозу, станет устойчивая потребность в импорте, дефицит рабочей силы на экспортоориентированных производствах, а также недостаточный объем грантовой поддержки.

Также проблему в экономике обостряют длительные отключения электроэнергии из-за постоянных российских атак по украинской энергетике. Кроме того, на недостаточный рост отечественного производства влияет активная мобилизация и значительное количество граждан, покинувших собственные дома. По данным МВФ, 10,3 миллиона человек остаются перемещенными внутри страны или за ее пределами.

Несмотря на это, уровень безработицы по итогам 2024 года должен сократиться более чем на 5% по сравнению с 2023 годом и составить 14,2%. При этом МВФ в случае окончания войны в конце 2025 прогнозирует дальнейшее снижение безработицы в 2026 и 2027 году на 10,4% и 9,4% соответственно. Напомним, что в 2021 году показатель безработицы составил 9,8%.

В послевоенный период МВФ прогнозирует совокупное снижение реального уровня ВВП Украины на 2% к 2027 году (и на 2,7% к 2033 году). При этом если война закончится к 2026 году, то рост экономики будут гарантировать инвестиции, которые начнут поступать в условиях реформ на пути в ЕС, а также увеличение производственных мощностей и начало реконструкции и восстановления.

Большие расходы и рост валютных резервов

В проекте бюджета на 2025 год расходы остаются на очень высоком уровне. Бюджет, представленный в парламент в сентябре, предусматривает общие расходы в 59% ВВП. Как и в этом году, расходы остаются главным образом ориентированными на оборону, другие категории – жестко приоритизированы.

Дефицит общего государственного бюджета без учета грантов прогнозируется в размере 1,71 трлн гривен, или около 20% ВВП. Чтобы удерживать дефицит на контролируемом уровне, власти заморозили прожиточный минимум, уровень минимальной заработной платы и зарплаты в государственном секторе.

Хотя дефицит в следующем году и останется большим, его должны покрыть в основном за счет поддержки внешних доноров. Также благодаря внешней поддержке до 42,6 млрд долларов должны вырасти золотовалютные резервы страны на конец этого года. К примеру, по состоянию на август они достигали 37,2 млрд долларов. Однако при неблагоприятном течении событий резервы страны могут сократиться до 33 млрд долларов.

В следующем году, согласно базовому сценарию, валовые резервы возрастут до 44,9 млрд долларов. По отрицательному прогнозу, их объем составит 35,2 миллиарда долларов.

Напомним, эксперты Международного валютного фонда обновили прогноз продолжительности войны России против Украины. Сроки окончания интенсивных боевых действий отодвинули на год.

Также в МВФ обновили негативный сценарий для Украины в случае более интенсивной войны, которая продлится до середины 2026 года.

18 октября исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF. Это позволит Украине в скором времени получить новый транш объемом 1,1 млрд долларов.

Соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года.

По данной программе уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов, в том числе на 900 млн долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд долларов в июле.