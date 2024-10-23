Ситуация на фронте к утру 23 октября: сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте зафиксировано 166 боевых столкновений Сил обороны Украины с российским войском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 104 авиаудара, сбросив 165 КАБ. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 149 — из реактивных систем залпового огня" , — отметили в ведомстве.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Беловоды, Кондратовку, Малушино, Пятихатки, Черкасская Лозовая, Харьков, Гороховатка, Боровская-Андреевка, Зеленый Гай, Богуславка, Купянск-Узловой, Новоплатоновка, Лесная Стенка, Стенки, Славянск, Часов Яр, Дружба, Петровка, Мирноград, Черкасская Лозовая, Северск, Семеновка, Краматорск, Александрополь и Новоукраинка.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три пункта управления БпЛА, пять артиллерийских систем и два средства ПВО" , — пишет Генштаб.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины отбили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

На Покровском направлении захватчики пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово. Наши защитники отбили 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак у Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении за прошедшие сутки агрессор десять раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Богоявленки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь состоялось одно боевое столкновение в районе Роботино.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей в островной зоне дельты Днепра.

На Северском, Торецком и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины" , — пишет Генштаб.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 30 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 85 БпЛА оперативно-тактического уровня, 106 автомобилей и десять единиц специальной техники врага.