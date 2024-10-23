Налет дронов на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях атаки
Армия РФ в ночь на 23 октября ударила дронами по Киевской области, в регионе работали силы противовоздушной обороны, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.
"Враг не прекращает атаковать Киевщину беспилотниками. Тревога продолжалась почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели", — рассказал он.
По предварительным данным ОВА, падение обломков фиксировали за пределами населенных пунктов
"Попаданий в объекты критической или гражданской инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", — добавил Кравченко.
Как сообщалось, в ночь на 23 октября российское войско атаковало Украину более чем 80 беспилотниками.