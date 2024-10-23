Наліт дронів на Київську область: в ОВА розповіли про наслідки атаки
Армія РФ в ніч на 23 жовтня вдарила дронами по Київській області, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.
"Ворог не припиняє атакувати Київщину безпілотниками. Тривога тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі", — розповів він.
За попередніми даними ОВА, падіння уламків фіксували поза межами населених пунктів
"Влучань в об’єкти критичної чи цивільної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", — додав Кравченко.
Як повiдомлялось, у ніч на 23 жовтня російське військо атакувало Україну більш як 80 безпілотниками.