Наліт дронів на Київську область: в ОВА розповіли про наслідки атаки

Армія РФ в ніч на 23 жовтня вдарила дронами по Київській області, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє атакувати Київщину безпілотниками. Тривога тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі" , — розповів він.

За попередніми даними ОВА, падіння уламків фіксували поза межами населених пунктів

"Влучань в об’єкти критичної чи цивільної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні" , — додав Кравченко.

Як повiдомлялось, у ніч на 23 жовтня російське військо атакувало Україну більш як 80 безпілотниками.