NYT: Билл Гейтс мог пожертвовать на кампанию Харрис 50 млн долларов

Американский миллиардер и соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс мог пожертвовать на предвыборную президентскую кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис 50 млн долларов, сообщает Европейская правда.

Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на слова информированных собеседников.

Как пишет газета, такое пожертвование должно было остаться в тайне, поскольку публично Гейтс не поддержал Харрис.

Собеседник журналистов отметил, что американский миллиардер обеспокоен тем, каким может быть второе президентство республиканца Дональда Трампа.

По словам собеседников, больше всего его беспокоит потенциальное сокращение программ планирования семьи и глобального здравоохранения в случае избрания Трампа.

В то же время, как пишут журналисты, Гейтс подчеркнул, что готов сотрудничать с обоими кандидатами.

Как отмечает газета, в ответ на сообщение о денежной поддержке кампании Харрис Гейтс лишь подчеркнул свою двухпартийность и заявил, что "эти выборы отличаются".

О денежной поддержке кампании действующего вице-президента, как передают журналисты, он ничего не сказал.

"Я поддерживаю кандидатов, которые демонстрируют четкую приверженность улучшению здравоохранения, снижению уровня бедности и борьбе с изменением климата в США и во всем мире. У меня долгая история сотрудничества с лидерами различных политических сил, но эти выборы отличаются от других, они имеют беспрецедентное значение для американцев и наиболее уязвимых слоев населения во всем мире", – сказал американский миллиардер.

Журналисты напомнили, что в 2019 году Гейтс заявлял, что не планирует участвовать в крупных политических пожертвованиях.

"Иногда это может казаться соблазнительным, и есть другие люди, которые так делают, но я просто не хочу хвататься за этот гигантский мегафон", – утверждал он.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск, который поддерживает Трампа, объявил, что будет платить до 1 млн долларов в день случайному человеку из Пенсильвании среди тех, кто подпишет его петицию накануне выборов 5 ноября.

Петиция суперкомитета Маска в поддержку Трампа просит подписантов поддержать свободу слова и право на ношение оружия. Он уже объявил первых победителей розыгрыша в субботу и воскресенье.

После таких заявлений в США призвали проверить соответствие закону анонсированных Маском розыгрышей 1 млн долларов в Пенсильвании.

С июля Маск лично пожертвовал не менее 75 млн долларов в поддержку переизбрания Трампа.

В сентябре Трамп сказал, что устроит Маска в Белый дом в случае своей победы.