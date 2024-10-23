Глава МИД Украины посетит Анголу, Египет, Оман и ЮАР

После визита в Турцию министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит четыре государства арабского мира и Африки, сообщает Левый берег.

Как говорится в прессрелизе МИД, целью визитов является "продвижение Формулы мира, развитие политического диалога, консолидация гуманитарной и энергетической поддержки Украины, развитие торговли и экономического сотрудничества".

В частности, 23-28 октября глава МИД посетит Султанат Оман, Республику Ангола, Арабскую Республику Египет и Южно-Африканскую Республику.

23 октября министр проведет переговоры с политическим руководством Султаната Оман и украинской общиной.

24 и 25 октября Сибига будет находиться с визитом в Анголе. В Лусаке запланированы его переговоры с низкой ангольской чиновниками и встреча с украинцами Анголы.

26 октября Министр совершит визит в Арабскую Республику Египет. В Каире состоятся его переговоры с чиновниками Египта и руководством Лиги арабских государств, подписание двусторонних документов и встреча с украинской общиной.

27-28 октября Андрей Сибига посетит Южно-Африканскую Республику. В Йоханнесбурге запланированы его переговоры с чиновниками ЮАР, представителями деловых кругов, ведущими экспертами и украинской общиной.