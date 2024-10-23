FT: Российский олигарх владел итальянским курортом месяцы после введения санкций

Российский олигарх Муса Базаев все еще владел роскошным сардинским курортом более чем через два месяца после того, как ЕС наложил на него санкции, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Financial Times.

Раскрытие информации было сделано в ежегодном уставном документе, поданном на Кипре компанией Retivia Investments, которая владеет известным отелем Forte Village, а также другими активами на Сардинии стоимостью более 700 млн евро.

В заявлении ставится вопрос, почему итальянские власти не приняли меры для замораживания активов в течение нескольких недель после 8 апреля 2022 года, когда Базаев был внесен в санкционный список ЕС. В конце апреля французские власти наложили арест на виллу олигарха в Сен-Жан-Кап-Ферра.

О том, что Базаев владеет Forte Village, было известно по меньшей мере с 2014 года.

Июньское заявление также противоречит другому общедоступному документу, поданному в кипрский реестр компаний месяцем позже, 26 июля 2022 года, в котором указано, что Retivia Investments была продана родственнику Базаева 25 февраля 2022 года, на следующий день после вторжения.

В начале 2023 года Retivia Investments и ее активы, включая Forte Village, были переданы казахстанскому бизнесмену Шухрату Ибрагимову, согласно документам компании. Он является генеральным директором люксембургской Eurasian Resources Group, одного из крупнейших в мире производителей кобальта и меди.

Базаев, родившийся в Чечне, является одним из самых богатых людей России, чьи интересы охватывают нефтяную, металлургическую и сырьевую отрасли. 58-летний Бажаев является президентом АО "Альянс Групп", которое, по данным ЕС, "поддерживает ряд важных компаний в российском газовом, нефтяном и телекоммуникационном секторах".

Он также возглавляет компанию "Русская платина", которая, по словам Брюсселя, является "значительным источником доходов для правительства Российской Федерации". Базаев остается в санкционных списках ЕС и Великобритании.

Нынешний владелец Retivia Ибрагимов был соинвестором Базаева в Джеруй, втором по величине золотом руднике Кыргызстана.

Напомним:

Российский олигарх передал право собственности на свой итальянский роскошный курорт на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину, что предшествовало введению западных санкций.