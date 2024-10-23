FT: Російський олігарх володів італійським курортом місяці після введення санкцій

Російський олігарх Муса Базаєв все ще володів розкішним сардинським курортом більш ніж через два місяці після того, як ЄС наклав на нього санкції, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Financial Times.

Розкриття інформації було зроблено в щорічному статутному документі, поданому на Кіпрі компанією Retivia Investments, яка володіє відомим готелем Forte Village, а також іншими активами на Сардинії вартістю понад 700 млн євро.

У заяві ставиться питання, чому італійська влада не вжила заходів для заморожування активів протягом кількох тижнів після 8 квітня 2022 року, коли Базаєв був внесений до санкційного списку ЄС. Наприкінці квітня французька влада наклала арешт на віллу олігарха в Сен-Жан-Кап-Ферра.

Про те, що Базаєв володіє Forte Village, було відомо щонайменше з 2014 року.

Червнева заява також суперечить іншому загальнодоступному документу, поданому до кіпрського реєстру компаній місяцем пізніше, 26 липня 2022 року, в якому зазначено, що Retivia Investments була продана родичу Базаєва 25 лютого 2022 року, на наступний день після вторгнення.

На початку 2023 року Retivia Investments та її активи, включно з Forte Village, були передані казахстанському бізнесмену Шухрату Ібрагімову, згідно з документами компанії. Він є генеральним директором люксембурзької Eurasian Resources Group, одного з найбільших у світі виробників кобальту та міді.

Базаєв, який народився в Чечні, є одним з найбагатших людей Росії, чиї інтереси охоплюють нафтову, металургійну та сировинну галузі. 58-річний Бажаєв є президентом АТ "Альянс Груп", яке, за даними ЄС, "підтримує низку важливих компаній у російському газовому, нафтовому та телекомунікаційному секторах".

Він також очолює компанію "Російська платина", яка, за словами Брюсселя, є "значним джерелом доходів для уряду Російської Федерації". Базаєв залишається в санкційних списках ЄС і Великобританії.

Нинішній власник Retivia Ібрагімов був співінвестором Базаєва в Джеруй, другому за величиною золотому руднику Киргизстану.

Нагадаємо:

Російський олігарх передав право власності на свій італійський розкішний курорт наступного дня після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що передувало запровадженню західних санкцій.