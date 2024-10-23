Остин: США имеют доказательства отправки солдат КНДР в Россию

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что есть доказательства того, что войска Северной Кореи находятся в России, но что они там делают – пока неизвестно. Об этом Остин сказал журналистам в Риме, сообщает Европейская правда.

По словам главы Пентагона, аналитики ведомства продолжают изучать этот вопрос, и "мы видим доказательства того, что войска КНДР перешли (на территорию) России".

"Что именно они делают, осталось выяснить. Это вещи, в которых мы должны разобраться" , – добавил Остин.

Он отметил, что если намерением военных КНДР является участие в войне России протм Украины, то это "очень серьезный вопрос", который повлияет не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Буквально на днях, находясь в Неаполе в субботу, глава Пентагона заявлял, что не может подтвердить сообщение о том, что Северная Корея направила войска в Россию для участия в войне против Украины.

В понедельник Остин посетил Киев и через два дня после визита заявил о доказательствах пребывания военных КНДР в России.