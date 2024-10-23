В "Дія" появились новые военные облигации с названиями городов Донетчины

Военные облигации "Дебальцево" и "Авдеевка" можно приобрести в приложении "Дія", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что ставка облигации "Дебальцево" - 16,5 %, а дата выплаты - 12.05.2027. Ставка облигации "Авдеевка" - 15,6 %, дата выплаты - 20.05.2026.

"Помогайте Силам обороны и государству с выгодой для себя - покупайте военные облигации в Дії. Каждая облигация - это амуниция, медикаменты и техника для военных, а также зарплаты для учителей, врачей и тому подобное. А для вас это донат, который вернется с дополнительной прибылью" , - отметил Федоров.

Кроме новых облигаций, в приложении "Дія" также можно приобрести военные облигации "Бахчисарай", "Керчь", "Джанкой", "Евпатория", "Судак", "Макеевка", "Симферополь", "Аскания Нова", "Гурзуф", "Лазурное", "Джарылгач" и "Волчанск".

Напомним:

Министерство финансов Украины 15 октября 2024 года разместило облигации на более 15,5 млрд гривен в эквиваленте.