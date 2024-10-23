В Минобороны ответили, сколько дронов изготовила Украина в 2024 году

Украина перевыполнила план по производству дронов. Всего за этот год было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Он отметил, что Украине удалось перевыполнить планы по производству дронов, о которых в конце прошлого года говорил бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Он заявлял, что в 2024 году в Украине планируется изготовить миллион FPV-дронов, более 10 тысяч ударных дронов со средней дальностью полета и более тысячи беспилотников с дальностью от тысячи километров.

"Цифры я называть не буду. Но все эти показатели по этому направлению из этих номенклатур перевыполнены. Это благодаря созданию благоприятных условий для развития в Украине оборонной индустрии по этому направлению. То есть Кабинетом министров были созданы такие условия, которые побудили расширение производства, его масштабирование и создание большого количества частных предприятий", - заявил Гаврилюк.

Замминистра обороны добавил, что производство сделало очень весомый шаг в создании беспилотных систем. Особенно это касается беспилотной авиации, ближнего и дальнего действия.

"Также большой шаг в этом году сделан в направлении развития наземных роботизированных комплексов и надводных комплексов. Всего за этот год было кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более 900 новых образцов вооружения и военной техники - это за девять месяцев 2024 года", - сказал он.

По словам Гаврилюка, с февраля 2022 года допущено к поставкам в войска более 200 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) разных типов и назначения, более 40 наземных роботизированных комплексов (НРК) отечественного производства. Большинство из них - именно в 2024 году. За девять месяцев текущего года было допущено в эксплуатацию 140 БпАК и 33 НРК.

Производство дронов в Украине

С начала полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство беспилотников. В Украине разработкой и производством дронов занимают как государственные, так и частные компании.

Украинские производители разрабатывают ударные, разведывательные дроны, а также морские дроны, уничтожающие российский флот.

Ранее в правительстве заявили, что Украина за год способна произвести более 3 млн дронов разных типов.

По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, дроны украинского производства могут поражать объекты на расстоянии до 1800 км.