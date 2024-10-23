Правительство разрешило отменять бронирование для предприятий

Кабинет министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в соответствующие постановлении правительства.

В порядок определения критически важных для экономики предприятий добавили новый пункт, который предусматривает, что орган, который принял решение о предоставлении критического статуса, может проводить проверку их соответствия установленным критериям.

По результатам проверки орган принимает одно из двух решений:

Предприятие не соответствует критериям, и его статус критически важного отменяется.

Предприятие соответствует критериям, и статус подтверждается.

Копию решения орган в течение одного дня направляет в Минэкономики, Минобороны, СБУ, Службу внешней разведки или Минцифры.

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