Германия вызвала посла КНДР из-за участия северокорейских войск в войне против Украины

Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах Северной Кореи на фоне сообщений о привлечении войск КНДР в войну РФ против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит заявление немецкого МИД.

Как отметили в ведомстве, поддержка России со стороны КНДР "непосредственно угрожает безопасности Германии и европейскому мирному порядку".

"Если сообщения о северокорейских солдатах в Украине соответствуют действительности, и если Северная Корея сейчас поддерживает войсками российскую захватническую войну в Украине, это было бы серьезным нарушением международного права", – говорится в сообщении МИД Германии.

Там подчеркнули, что в связи с этим в немецкий МИД был вызван временный поверенный в делах КНДР.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о наличии доказательств того, что войска Северной Кореи находятся в России, но что они там делают – пока неизвестно.

В Еврокомиссии заявили, что если сообщения о переброске солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины подтвердятся, то это станет новым свидетельством незаинтересованности РФ в мире.