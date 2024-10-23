В Сеуле пригрозили международным судом Пхеньяну за отправку войск в РФ

Южная Корея осудила решение КНДР отправить свои войска в Россию. Это будет иметь последствия для северокорейцев, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхе Йол. Со ссылкой на Yonhup, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Мы решительно осуждаем незаконные действия России и Северной Кореи и хотим дать понять, что они будут иметь последствия" , - заявил Чо Тхе Йол.

По его словам, Северная Корея должна четко признать, что она может быть привлечена к ответственности согласно международному уголовному праву в зависимости от конкретных действий ее войск.

"Мы не можем вести дела с Россией как обычно, пока она продолжает свое незаконное вторжение в Украину, в нарушение Устава ООН и международного права" , - сказал Чо.

Он считает, что сейчас КНДР хочет воспользоваться изменением режима в США, чтобы совершить большую провокацию.