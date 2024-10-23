ООН выделила еще $6,5 млн на финансирование жилья переселенцам

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев выделило дополнительные $6,5 млн на финансирование программы "Убежище" в Украине. Об этом заявила заместительница руководителя Офиса президента Ирина Верещук, сообщает Лига.Финансы.

"Встретилась с Каролиной Линдхольм Биллинг, руководительницей УВКБ ООН в Украине. Договорились об увеличении финансирования программы "Убежище". Бюджет программы в 2024 году увеличен с 15 до 21,5 млн долларов США. Это позволит программе нормально завершить этот год" , – сообщила Верещук.

По программе "Убежище" предусмотрена компенсация расходов владельцам жилья в размере около 450 грн в месяц за безвозмездное размещение одного ВПО. С января 2024 года такие выплаты финансируются Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

С 1 сентября выплаты по программе "Убежище" были приостановлены из-за завершения финансирования.