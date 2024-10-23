У Байдена разъяснили, как Украине должны поступить $20 млрд в рамках кредита G7

Из $50 млрд обязательств G7, Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине кредит в размере $20 млрд. Как разъяснил заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Далип Сингх на пресс-конференции, $30 млрд кредита поступят от ЕС, Великобритании и Японии, сообщает Левый берег.

«G7 начнет выделять помощь в пользу Украины до конца этого года, чтобы мы могли удовлетворить неотложные потребности Украины по мере приближения зимы, одновременно посылая недвусмысленный сигнал: Соединенные Штаты и их партнеры по G7 не устанут» , - подчеркнул Сингх.

Он отметил, что США выделят не менее 10 миллиардов долларов кредита из-за экономической поддержки с помощью созданного Всемирным банком фонда.

«Соединенные Штаты также надеются предоставить до 10 млрд долларов кредита в качестве военной поддержки, но наша способность сделать это зависит от принятия Конгрессом до середины декабря мер по внесению определенных законодательных изменений, которые позволят нам предоставлять кредиты на военную поддержку в рамках этой более широкой инициативы G7» , - сообщил заместитель советника по национальной безопасности Белого дома.

Сингх подчеркнул, что «в любом случае США предоставит Украине 20 миллиардов долларов поддержки, независимо от того, будет ли эта поддержка поделена на экономическую и военную или предоставлена только в виде экономической помощи».

Теперь Вашингтон будет работать с Киевом над подписанием кредитных соглашений, чтобы начать выплачивать средства в пользу Украины до конца этого года. Этот вопрос проговорят на встрече министры финансов G7. Встреча состоится либо в конце этой недели, либо в начале следующей.

Сингх добавил, что администрации Байдена нужны полномочия от Конгресса, чтобы увеличить объем иностранного военного финансирования, которое США могут предоставить Украине, а также внести определенные технические изменения, позволяющие разделить кредит между экономической и безопасной помощью.