Литва выделяет 1 миллион евро на поддержку евроинтеграции Украины

Кабмин Литвы одобрил выделение 1 млн евро для поддержки евроинтеграционных процессов Украины в рамках финансируемого Европейской комиссией проекта "Инструмент поддержки интеграции ЕС для Украины". Об этом пишет LRT, сообщает Левый берег.

Средства будут распределены в течение трех лет: 330 тысяч евро в 2025 и 2026 годах, и 340 тысяч евро в 2027 году.

Проект нацелен на укрепление государственных институтов Украины и повышение их потенциала в сфере координации и мониторинга интеграции с ЕС, гармонизации законодательства и улучшения коммуникации по евроинтеграции.

Литва, являясь одним из ключевых сторонников Украины с начала российского вторжения, продолжает активно поддерживать процесс ее интеграции в ЕС.