США обеспокоены атаками Израиля на армию Ливана и миротворцев ООН – Остин

Вашингтон обеспокоен ударами по вооруженным силам Ливана и призывает Израиль принять меры для обеспечения безопасности ливанской армии, а также миротворческой миссии ООН (UNIFIL).﻿ Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Остин отметил, что Вашингтон приветствует движение гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт Эрез в северной части Сектора Газа и призвал Израиль принять меры для решения сложной ситуации, которая там сложилась.

Кроме того, министр обороны США "выразил свою глубокую обеспокоенность сообщениями об ударах по ливанским вооруженным силам" и призвал Израиль "обеспечить безопасность и защиту ливанских вооруженных сил и сил UNIFIL".

Месседжи Остина связаны с инцидентом, который произошел в минувшее воскресенье. Трое ливанских солдат погибли в результате израильского удара по армейскому автомобилю на юге страны.

В Тель-Авиве заявили, что атакуют боевиков "Хезболла", извинились за инцидент и заверили, что военные ЦАХАЛ не действовали против ливанской армии.

На прошлой неделе Вашингтон направил израильским официальным лицам письмо с требованием принять конкретные меры для решения гуманитарного кризиса в Секторе Газа. В противном случае они рискуют столкнуться с возможными ограничениями на американскую военную помощь.

Инциденты с обстрелами армией Израиля

Одновременно с наземной операцией, военные израильской армии ежедневно атакуют объекты террористической организации "Хезболла" в Ливане, которую поддерживает Иран. Боевики в ответ обстреливают ракетами и дронами северные районы Израиля.

Недавно миротворческая миссия ООН в Ливане (UNIFIL) заявила, что ее войска несколько раз попадали под израильские обстрелы.

Так, на днях израильский бульдозер разрушил наблюдательную башню и ограждение по периметру объекта миротворцев ООН в поселке Марвахин на юге Ливана.

Ранее военные ЦАХАЛ обстреляли юг Ливана. Одна из ракет упала недалеко от базы UNIFIL, ранения получили двое миротворцев.

В США требуют от Израиля обеспечить безопасность миротворцев ООН в Ливане.

Также Вашингтон призвал Израиль уменьшить количество ударов по Бейруту.