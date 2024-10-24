В Белом доме пока не изменили позиции по ударам ВСУ вглубь России

Соединенные Штаты внимательно следят за отправкой Пхеньяном войск Северной Кореи для участия в войне в Украине. Но не предоставляли разрешения на удары американским оружием по территории РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в Вашингтоне.

На вопрос журналиста о том, готов ли Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины применять американское оружие для ударов по тылам России в контексте развертывания северокорейских военных, Кирби отметил, что "мы внимательно следим за этим, и это то, где мы сейчас находимся".

Он отметил, что в Белом доме просто "не знают, будут ли эти войска развернуты против Украины в боевых действиях, и если да, то где, когда и как".

"Я не имею никаких политических решений или вариантов, чтобы говорить об этом сегодня. Последнее, что я могу сказать, это то, что политика президента не претерпела никаких изменений в том, что касается того, что мы предоставляем Украине, и как они это используют" , - сказал Кирби.

Военные Северной Кореи в войне против Украины

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения об отправке военных КНДР на полигоны в Россию для тренировки и дальнейшего участия в войне против Украины. Военные учатся на четырех российских полигонах.

Известно, что КНДР отправила в Россию 3 тысячи военных. До конца года их число может увеличиться до 10 тысяч.

В НАТО подтвердили эту информацию и отметили, что это приведет к существенной эскалации.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что в ноябре против Украины начнут воевать 11 тысяч военных КНДР. Ориентировочно их направят в Курскую область.

Взамен Россия может предоставить Северной Корее технологии для производства тактического ядерного оружия.