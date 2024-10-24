Close button

Курс валют НБУ на 24 октября

Курс валют НБУ на 24 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 24 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 октября, снизился до отметки 41.2739 за 1 доллар.

Евро подешевел на 27 коп до 44.4355 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 17 коп до 53.4641 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 47.5670 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 12 коп до 10.2346 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.273900 --0.0574
EUR Евро 44.435500 --0.2726
GBP Фунт стерлингов 53.464100 --0.1715
CHF Швейцарский франк 47.567000 --0.1707
PLN Польский злотый 10.234600 --0.1166

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics