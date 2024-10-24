Курс валют НБУ на 24 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 24 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 октября, снизился до отметки 41.2739 за 1 доллар.

Евро подешевел на 27 коп до 44.4355 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 17 коп до 53.4641 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 47.5670 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 12 коп до 10.2346 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.273 900 EUR Евро 44.435 500 GBP Фунт стерлингов 53.464 100 CHF Швейцарский франк 47.567 000 PLN Польский злотый 10.234 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.