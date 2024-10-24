Курс валют НБУ на 24 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 24 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 23 октября, снизился до отметки 41.2739 за 1 доллар.
Евро подешевел на 27 коп до 44.4355 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 17 коп до 53.4641 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 47.5670 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 12 коп до 10.2346 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.273900
|EUR
|Евро
|44.435500
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.464100
|CHF
|Швейцарский франк
|47.567000
|PLN
|Польский злотый
|10.234600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.