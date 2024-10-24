Курс валют НБУ на 24 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 24 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 23 жовтня знизився до позначки 41.2739 за 1 долар.
Євро подешевшав на 27 коп. до 44.4355 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 17 коп. до 53.4641 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до рівня 47.5670 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 12 коп. до 10.2346 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.273 900
|EUR
|Євро
|44.435 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.464 100
|CHF
|Швейцарський франк
|47,567 000
|PLN
|Польський злотий
|10.234 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.