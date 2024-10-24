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Курс валют НБУ на 24 жовтня

Курс валют НБУ на 24 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 24 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 жовтня знизився до позначки 41.2739 за 1 долар.

Євро подешевшав на 27 коп. до 44.4355 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 17 коп. до 53.4641 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 47.5670 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 12 коп. до 10.2346 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.273 900 --0.0574
EUR Євро 44.435 500 --0.2726
GBP Фунт стерлінгів 53.464 100 --0.1715
CHF Швейцарський франк 47,567 000 --0.1707
PLN Польський злотий 10.234 600 --0.1166

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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