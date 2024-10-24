Курс валют НБУ на 24 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 24 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 жовтня знизився до позначки 41.2739 за 1 долар.

Євро подешевшав на 27 коп. до 44.4355 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 17 коп. до 53.4641 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 47.5670 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 12 коп. до 10.2346 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.273 900 EUR Євро 44.435 500 GBP Фунт стерлінгів 53.464 100 CHF Швейцарський франк 47,567 000 PLN Польський злотий 10.234 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.