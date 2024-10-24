Оккупанты повредили железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном – "Укрзализныця"

Российские захватчики повредили пути между городами Николаев и Херсон, пассажирские поезда будут двигаться до Николаева, а дальше для обеспечения перевозок пассажиров привлекут автобусы.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", сообщает Украинская правда.

"В связи с вражеским обстрелом повреждены пути на участке между Николаевом и Херсоном. Поезда сообщением до Херсона будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами" , – говорится в сообщении.

Всех "78 пассажиров, которые едут в Херсон", обещают доставить к месту назначения "с максимально возможным комфортом".