Оккупанты повредили железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном – "Укрзализныця"
Российские захватчики повредили пути между городами Николаев и Херсон, пассажирские поезда будут двигаться до Николаева, а дальше для обеспечения перевозок пассажиров привлекут автобусы. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", сообщает Украинская правда.
"В связи с вражеским обстрелом повреждены пути на участке между Николаевом и Херсоном. Поезда сообщением до Херсона будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами", – говорится в сообщении.
Всех "78 пассажиров, которые едут в Херсон", обещают доставить к месту назначения "с максимально возможным комфортом".
"Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. До обратного рейса планируем восстановить железнодорожное сообщение", – сообщили в "Укрзализныце".