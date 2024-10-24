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Окупанти пошкодили залізничні колії між Миколаєвом та Херсоном – "Укрзалізниця"

Окупанти пошкодили залізничні колії між Миколаєвом та Херсоном – "Укрзалізниця"
Фото: Pixabay

Російські загарбники пошкодили колії між містами Миколаїв і Херсон, пасажирські потяги рухатимуться до Миколаєва, а далі для забезпечення перевезень пасажирів залучать автобуси.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці", повідомляє Українська правда.

"У зв’язку з ворожим обстрілом пошкоджено колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами", – повідомила компанія.﻿

Усіх "78 пасажирів до Херсона" обіцяють доставити до місця призначення "з максимально можливим комфортом".

"Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотного рейсу плануємо відновити залізничне сполучення", – повідомили в "Укрзалізниці".

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