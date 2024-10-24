Окупанти пошкодили залізничні колії між Миколаєвом та Херсоном – "Укрзалізниця"
Російські загарбники пошкодили колії між містами Миколаїв і Херсон, пасажирські потяги рухатимуться до Миколаєва, а далі для забезпечення перевезень пасажирів залучать автобуси. Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці", повідомляє Українська правда.
"У зв’язку з ворожим обстрілом пошкоджено колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами", – повідомила компанія.
Усіх "78 пасажирів до Херсона" обіцяють доставити до місця призначення "з максимально можливим комфортом".
"Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотного рейсу плануємо відновити залізничне сполучення", – повідомили в "Укрзалізниці".