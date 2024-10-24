Окупанти пошкодили залізничні колії між Миколаєвом та Херсоном – "Укрзалізниця"

Російські загарбники пошкодили колії між містами Миколаїв і Херсон, пасажирські потяги рухатимуться до Миколаєва, а далі для забезпечення перевезень пасажирів залучать автобуси.﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці", повідомляє Українська правда.

"У зв’язку з ворожим обстрілом пошкоджено колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами" , – повідомила компанія. ﻿

Усіх "78 пасажирів до Херсона" обіцяють доставити до місця призначення "з максимально можливим комфортом".