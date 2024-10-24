МВФ рекомендует Украине "мобилизовать внутренние доходы" без повышения налогов

Международный валютный фонд рекомендует Украине удвоить усилия по мобилизации внутренних доходов. Фонд не выступает за повышение ставок.﻿ Об этом заявила Эра Дабла-Норрис, заместитель директора департамента МВФ по финансовым вопросам на брифинге в Вашингтоне, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"С точки зрения приоритетов, мы считаем, что властям (Украины, - ред.) необходимо продолжать восстанавливать устойчивость задолженности" , - сказала она.

По ее словам, в этом отношении есть два важных аспекта. Первый - завершить реструктуризацию внешнего коммерческого долга в соответствии с программными обязательствами. И второй - действительно удвоить усилия по мобилизации внутренних доходов и ускорить реализацию своей национальной стратегии доходов.

"Что здесь важно, так это то, что стратегия направлена не только на увеличение доходов, мобилизацию доходов, но и на фундаментальное изменение налоговой системы" , - отметила Дабла-Норрис

Представитель фонда напомнила, что Стратегия направлена на сокращение уклонения от уплаты налогов, избегания налогов, улучшение соблюдения налогового законодательства и, в более широком смысле, повышение справедливости и равноправия налоговой системы.

"И МВФ давно выступает за то, чтобы страны не повышали ставки. Речь идет о расширении базы и создании максимально справедливых и равноправных налоговых систем" , - добавила Дабла-Норрис.

Национальная стратегия доходов

Кабинет министров в декабре 2023 года утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что являлось одним из обязательств украинских властей перед Международным валютным фондом.

Согласно документу, планируется реформировать упрощенную систему налогообложения, сузив область ее применения путем исключения юридических лиц, введя предохранители для уменьшения злоупотреблений, повысив порог регистрации плательщиков НДС и увеличив эффективные ставки налогов до уровня общего режима.