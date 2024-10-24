Трамп несколько обогнал Харрис в экономических вопросах – опрос FT

Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис в качестве кандидата, которому американцы доверяют в вопросах экономики. Таковы результаты нового опроса Financial Times, сообщает Левый берег.

Последний ежемесячный опрос FT и Ross School of Business Мичиганского университета показал, что 44% зарегистрированных избирателей заявили, что больше доверяют Трампу в управлении экономикой против 43% Харрис.

Издание отмечает, что это подчеркивает трудности Демократической партии в убеждении избирателей, что сейчас они живут лучше четырех лет назад.

Опрос также показал, что Трамп лидирует среди избирателей по вопросу, какой кандидат улучшит их финансовое положение. 45% избрали бывшего президента-республиканца – улучшение на пять пунктов против предыдущего месяца – по сравнению с 37% вице-президента-демократа.

Результаты показывают, что экономические инициативы Харрис исчерпали себя на последнем этапе все более напряженной гонки с Трампом. Теперь опрос FT показывает, что кандидаты фактически находятся в ничьей в зыбких штатах, определят результат выборов.

"Упорный отказ избирателей отдать Харрис и ее боссу, президенту Джо Байдену, заслуги в быстром экономическом росте и низкой безработице, является постоянной чертой опроса FT-Michigan Ross с момента первого опроса в ноябре 2023 года" , – добавляет FT.

Харрис ненадолго опередила Трампа в экономический вопрос после того, как этим летом заменила Байдена на выборах от Демократической партии, но теперь это преимущество исчезло.