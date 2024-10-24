Полиция купила люксовый минивэн Hyundai Staria за 2,7 млн гривен

Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины 17 октября по результатам тендера заказала ООО "Хюндай Мотор Подолья" автомобиль за 2,69 млн. грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро", сообщает Нашi грошi.

В этом году должны поставить специализированный легковой автомобиль на базе минивэна Hyundai Staria в высокой комплектации Top с расширенным пакетом активной безопасности Hyundai Smart Sence и дополнительным пакетом опций Nappa в черном цвете "abyss black". Гарантийный срок составит пять лет или 100 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

В такой комплектации полноприводный автомобиль 2024 года выпуска будет иметь шторки и фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, различные системы безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, передний и задний парктроники, систему кругового обзора, отделанный кожей руль с подогревом, переключение передач под рулем, многоцветную подсветку отделанного замшей салона, электропривод дверей салона, регулируемые сиденья водителя, переднего пассажира и среднего ряда, премиальную акустику и тому подобное. Пакет опций Nappa касается отделки сидений кожей Nappa.

Из спецоборудования там будут сигнально-громкоговорящее устройство, четыре светодиодных фара-стробоскопа, а также система спутниковой связи с интернет-связью Starlink на крыше.

В автосалонах этот полноприводный микроавтобус в такой комплектации без вышеперечисленного спецоборудования продается по 2,55 млн грн. Еще 24 900 грн придется выложить за пакет Nappa. Итого цена составляет 2,57 млн грн за автомобиль без специализированного оборудования.

Фирма получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Учредителями "Хюндай Мотор Подолья" из Хмельницкого есть Николай Павловский, ПАО "ЗНИКИФ "Богдан-капитал" и ПАО "ЗНИКИФ "Сова". Конечным бенефициаром фирмы является Николай Павловский и – через фонд «Сова» – Владимир Васильевич Свинарчук. Это отец Олега Гладковского, бывшего первого замсекретаря СНБО Украины и бизнес-партнера пятого президента Украины Петра Порошенко.