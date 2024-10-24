США не обнаружили значительных нарушений в использовании военной помощи – Минобороны

Министерство обороны и Офис генерального инспектора Департамента обороны США исследовали процесс учета и использования американских запасных частей, которые заказываются и поставляются в Вооруженные силы Украины как международная военная помощь. Об этом говорится в заявлении украинского оборонного ведомства, сообщает Европейская правда.

Как отметили в оборонном ведомстве, аудит значительных отклонений не идентифицировал, однако установил пробел в нормативной базе.

Минобороны пояснило, что этот пробел затрудняет оборот запасных частей от поврежденной военной техники, которая предоставлялась Украине американской стороной как международная военная помощь.

Сейчас по решению Минобороны совместно нарабатывается двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность использования соответствующих частей и агрегатов.

Кроме того, министерство рассматривает возможность внедрения унифицированного программного продукта, который интегрирует учет международной военной помощи служб обеспечения в единую систему и актуализирует текущую информацию с учетом постоянного обновления данных Группы помощи Украине в сфере безопасности.

Следовательно, уже готовится Меморандум между Минобороны и Офисом генерального инспектора Департамента обороны США об украинско-американском сотрудничестве в сфере деятельности по внутреннему аудиту.

Документ должен усилить контроль за помощью Украине по безопасности и исключить спекуляции вокруг добропорядочности ее использования Силами обороны Украины, добавили в оборонном ведомстве.

В сентябре стало известно, что Министерстве обороны США намерены провести проверку бухгалтерской отчетности американских вооруженных сил по военной помощи Украине.