Зеленский сделал резкое заявление о путинском саммите БРИКС в Казани

Мимо саммита БРИКС в российской Казани могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине. Однако в это время звучат призывы о якобы "недопущении напряжения", сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на парламентском саммите Крымской платформы.

Глава государства заявил, что Устав ООН - это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну.

"И сейчас когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани, и когда фактически мимо этого их саммита могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", мы все равно знаем - победит не преступник. Не тот, кто разрушает. Не тот, кто депортирует" , - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в войне победит тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН.

Саммит БРИКС в Казани

БРИКС - это объединение стран, в состав группы входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. БРИКС часто считают противовесом G7.

С 22 по 24 октября в Казани проходит очередной саммит БРИКС, куда съехались около 20 лидеров. В частности, в Россию прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также лидер Китая Си Цзиньпин.

Участники саммита уже приняли совместную декларацию, где упомянули войну в Украине, назвав ее "украинским кризисом".