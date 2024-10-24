В "Дія" появятся еще шесть новых услуг: список

В ближайшее время в приложении "Дія" появятся еще шесть новых услуг. Среди них - отображение разрешения на оружие, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

После недавнего запуска услуги "брак онлайн" и Нацкешбека, несколько дней назад был добавлен рекрутинг в топовые подразделения БПЛА. Почти каждую неделю "Дія" запускает новые сервисы и неустанно работает над их расширением.

Вот краткий список того, что скоро станет доступным:

Отображение разрешения на оружие . В приложении появятся данные об оружии и разрешениях на него, а также возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.

. В приложении появятся данные об оружии и разрешениях на него, а также возможность заказать выписку из Единого реестра оружия. еАкциз . Граждане смогут проверять легальность алкоголя и табака через приложение, где будет содержаться информация о продукции в электронной системе.

. Граждане смогут проверять легальность алкоголя и табака через приложение, где будет содержаться информация о продукции в электронной системе. Мультишеринг . Эта функция позволит отправлять копии нескольких документов, включая справки, в несколько кликов.

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. В период отключений электроэнергии эта важная услуга позволит сообщать об отсутствии связи, чтобы регулятор мог решить проблему. Дія.Підпис для юридических лиц. Эта функция предоставит новые возможности для бизнеса, упрощая и ускоряя документооборот для учреждений и компаний.

Часть этих услуг станет доступной уже очень скоро, а над другими еще ведется работа с бюрократическими процедурами. О всех обновлениях команда "Дія" будет информировать через соцсети.

Напомним, что молодые украинские предприниматели до 25 лет могут подать заявку на получение грантов до 150 000 грн для открытия собственного бизнеса в рамках программы "Свое Дело". Это можно сделать через портал "Дія".

Кроме того, в Украине в начале октября Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации через "Дія".