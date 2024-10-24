Intel выиграла суд по историческому штрафу ЕС в 1,1 млрд долларов

Корпорация Intel выиграла очередной раунд в многолетней судебной борьбе с ЕК по делу, которое привело к некогда рекордному антимонопольному штрафу в размере 1,1 миллиарда долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Суд ЕС постановил, что регуляторы не смогли доказать, что американская компания предлагала незаконные скидки производителям ПК, которые соглашались покупать большинство своих чипов у Intel.

В четверг судьи заявили, что отклонили все основания для апелляции, поданной Европейской комиссией, которая является надзорным органом ЕС по вопросам конкуренции.

Решение высшего суда соответствует решению двухлетней давности, которое частично аннулировало решение комиссии 2009 года, в котором Intel обвиняли в злоупотреблении доминирующим положением, чтобы уничтожить конкурента Advanced Micro Devices Inc.

Тогда комиссия обжаловала свое первое крупное поражение в антимонопольном деле за более чем 20 лет, заявив, что решение Общего суда ЕС было переполнено ошибками.

Intel заявила, что "довольна" решением суда и "наконец может закрыть эту часть дела". Между тем Европейская комиссия заявила, что "тщательно проанализирует это решение".

Однако, несмотря на победу Intel, решение в четверг не ставит точку в деле. Продолжается другая судебная борьба после того, как в прошлом году комиссия наложила новый штраф в размере 376,36 миллиона евро - сосредотачиваясь на тех аспектах дела, где она таки выиграла в низшем суде в 2022 году.

Этот штраф касается того, как Intel платила производителям за то, чтобы они отказались от запуска продуктов с чипсетами конкурентов - такое поведение в антимонопольном законодательстве ЕС называют "явными ограничениями". Кроме борьбы с уменьшенным штрафом, Intel также подала иск против комиссии с требованием вернуть проценты за первоначальный штраф.