Европарламент требует остановить зависимость ЕС от газа из Азербайджана

В четверг Европейский парламент осудил неудовлетворительную ситуацию с правами человека в Азербайджане и призвал ЕС положить конец газовой зависимости от Баку, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции, сообщает пресс-служба парламента.

Ссылаясь на постоянные нарушения прав человека в Азербайджане и опасения, что увеличение импорта газа из Азербайджана в ЕС может быть компенсировано импортом российского газа со стороны Баку, депутаты Европарламента призывают положить конец зависимости ЕС от экспорта газа из Азербайджана.

"Европарламент призывает ЕС прекратить зависимость от экспорта газа из Азербайджана", – сказано в принятом тексте.

Евродепутаты также просят Еврокомиссию приостановить действие Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между ЕС и Азербайджаном 2022 года.

Кроме того, в резолюции отмечается, что любое будущее соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном должно быть обусловлено освобождением Баку политических заключенных, проведением правовых реформ, улучшением общей ситуации с правами человека в стране, а также демонстрацией настоящей готовности к мирным переговорам с Арменией после азербайджанского наступления на Нагорный Карабах в 2023 году.

Резолюция была принята 453 голосами "за", 31 – "против". Еще 89 депутатов воздержались.

Как сообщалось, в июле 2024 года Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с предложением поставлять природный газ в Европу через Украину после того, как в конце года закончится действующий контракт с Россией о транзите.

Нынешняя еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон недавно заявляла, что ЕС уже готов полностью отказаться от поставок из Москвы.

Между тем в украинском правительстве знают, что под видом транзита азербайджанского газа может реализовываться схема замещения: Азербайджан может покупать российский газ для себя, чтобы высвободить объемы для импорта в ЕС.