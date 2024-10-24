РосСМИ: Узбекистан отказался вступать в экономический союз с Россией

Вслед за Казахстаном, который объявил об отказе вступать в БРИКС, от экономического союза с Россией отказался Узбекистан, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Ташкент не планирует вступать в Евразийский экономический союз, куда кроме РФ входят Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан, сообщил первый заместитель спикера Законодательной палаты парламента республики Акмаль Саидов.

Уговаривать узбекских чиновников вступить в ЕАЭС, который Владимир Путин называл новым "центром многополярного мира", в Ташкент в августе ездил российский премьер Михаил Мишустин.

По итогам встречи с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым он обещал республике "преимущества для бизнеса", "новые рынки сбыта" и "справедливую конкуренцию".

Но комиссия парламента, изучившая около тысячи основополагающих документов ЕАЭС, "не нашла в них выгоды для Узбекистана", сообщил Саидов.

По словам парламентария, особой выгоды от участия в ЕАЭС не получил и Казахастан, а потому Узбекистану "будет оптимально" оставаться в статусе наблюдателя и сохранять независимость и суверенитет.