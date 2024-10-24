Приватбанк получил рекордную прибыль с начала года

Чистая прибыль государственного Приватбанка по итогам работы в январе-сентябре 2024 года составила 48,35 миллиарда гривен. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

По результатам девяти месяцев 2024 года прибыль банка до налогообложения достигла 64,01 млрд грн.

С начала года кредитный портфель Приватбанка увеличился на 18,4%, превысив 108,99 млрд грн по состоянию на конец сентября.

"Качество кредитного портфеля обусловливает почти нулевые расходы на формирование дополнительных резервов на покрытие кредитных рисков" , - говорится в сообщении.

По итогам девяти месяцев 2024 года операционные расходы увеличились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним:

Общая прибыль украинских банков составила 119,44 млрд грн за 7 месяцев этого года. Стабильно лидировал Приватбанк: 37,16 млрд грн прибыли после налогообложения. На этот государственный банк приходится 40% от общей прибыли всех банков страны.