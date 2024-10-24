ГУР предупреждает о подготовке провокативных "митингов" для дискредитации руководства Украины

Главное управление разведки Минобороны предупредило о подготовке митингов-провокаций в разных городах Украины, сообщает Левый берег.

Анонимные аккаунты и мессенджеры в Telegram ищут людей, готовых за деньги выйти на митинги для дискредитаций военно-политического руководства. По данным ГУР, подобные мероприятия готовят в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.

"Покупаемых просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины" , – говорится в сообщении.

Военная разведка предостерегала украинцев от участия в мероприятиях, которые будут вредить нацбезопасности.