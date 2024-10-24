ЮАР разоблачила российскую ложь на саммите БРИКС

Заявления России о том, что с ЮАР на саммите БРИКС была достигнута договоренность о привлечении кредита в южноафриканских рандах для госкорпорации ВЭБ.РФ, не соответствуют действительности.﻿ Об этом передает news24, сообщает Экономическая правда.

Банк развития Южной Африки (DBSA) опроверг подписание соглашения о кредитной линии с российским государственным гигантом ВЭБ.РФ, который попал под санкции.

Председатель правления банка Ибрагим Расоол действительно присутствовал на саммите в Казани, но на встрече обсуждали включение новых членов БРИКС в платформу Механизма межбанковского сотрудничества.

"На данный момент в рамках этого механизма не заключено никаких кредитных соглашений" , - добавили в банке.

ВЭБ.РФ, одно из крупнейших финансовых учреждений России, предоставляет кредиты на инфраструктурные проекты и проекты развития.

Великобритания ввела санкции против ВЭБ.РФ более десяти лет назад после аннексии Крыма Россией, а США включили его в санкционный список с 2022 года после вторжения России в Украину.

Санкции США предусматривают замораживание его зарубежных активов, а также исключение банка из системы межбанковских платежей SWIFT. По мнению правительства США, ВЭБ помогает "поддерживать обороноспособность России и ее экономику".