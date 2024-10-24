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Лубинец отреагировал на убийство пленных бойцов Нацгвардии возле Селидового

Лубинец отреагировал на убийство пленных бойцов Нацгвардии возле Селидового

Уполномоченный Совета по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство четырех пленных бойцов Нацгвардии у Селидового﻿. Со ссылкой на Лубинца в соцсетях, сообщает Деловая столица.

"Россия в очередной раз совершила военное преступление и нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", — констатировал он.

По словам Лубинца, со своей стороны он как омбудсмен Украины направил письма на ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения.

"К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью!", – констатировал он.

Как сообщалось, 24 октября россияне совершили очередное военное преступление, убив вблизи Селидового Донецкой области 4 пленных бойцов Нацгвардии.

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