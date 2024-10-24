Лубинец отреагировал на убийство пленных бойцов Нацгвардии возле Селидового

Уполномоченный Совета по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство четырех пленных бойцов Нацгвардии у Селидового﻿. Со ссылкой на Лубинца в соцсетях, сообщает Деловая столица.

"Россия в очередной раз совершила военное преступление и нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными" , — констатировал он.

По словам Лубинца, со своей стороны он как омбудсмен Украины направил письма на ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения.

"К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью!" , – констатировал он.

Как сообщалось, 24 октября россияне совершили очередное военное преступление, убив вблизи Селидового Донецкой области 4 пленных бойцов Нацгвардии.