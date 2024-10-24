Украина призывает Португалию посодействовать возвращению домой своих граждан

Украина призывает Португалию поддержать инициативы по возвращению украинцев домой. Со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, сообщает Левый берег.

"90% украинцев, выехавших за границу из-за войны - это женщины и дети. Создание условий для их возвращения домой является одним из ключевых приоритетов Правительства Украины" , - говорится в сообщении.

Первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко рассказала о программах для поддержания экономической активности женщин, таких как гранты на создание собственного бизнеса, программы по переобучению и профессиональному росту. В частности, министр призвала Португалию присоединиться к Skills Alliance, который Украина запустила совместно с партнерами в июне во время Ukraine Recovery Conference в Берлине.

"По последним данным ООН, 6,4 миллиона человек выехали за границу из-за войны. 90% из них - женщины с детьми. Создание условий для возвращения наших людей домой - то, над чем мы активно работаем как Правительство. И при каждом удобном случае просим партнеров о поддержке этих усилий. В частности, призываем присоединиться к нашим грантовым программам для создания или развития бизнеса, чтобы у женщин была мотивация возвращаться и создавать в Украине собственный бизнес. Призвала также Португалию присоединиться к Skills Alliance, который поддержали уже 50 стран, организаций и представителей бизнеса. Цель этой инициативы - за три года переобучить 180 тысяч украинцев" , - отметила Свириденко.

Она также подчеркнула важную роль, которую украинские женщины играют во время полномасштабной войны. Министр отметила, что способность женщин и возглавляемых ими компаний является основой устойчивости экономики.

Чтобы поддержать женское лидерство, Минэкономики по инициативе Первой леди Елены Зеленской запустило информационную кампанию "Конечно, сможешь!" Ее цель – сократить гендерный разрыв в оплате труда с 18,6% до 13,6%. По словам Свириденко, в Португалии гендерный разрыв в оплате труда сейчас на уровне 13,1% и это является примером подражания Украине.