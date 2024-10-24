В Крыму во время дроновой атаки была поражена радиолокационная станция

В ночь на 23 октября во время атаки дронов по временно оккупированному Крыму была повреждена радиолокационная станция российских военных. Со ссылкой на Telegram-канал ASTRA, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Вчера российские военные заявили, что якобы отразили атаку вражеских беспилотников. В частности, над оккупированным Крымом было сбито 10 дронов. Остальные были сбиты над Ростовской областью.

Однако, как пишет ASTRA, в ночь на 23 октября, недалеко от населенного пункта Оленевка были слышны взрывы. Вероятно, там был поврежден мобильный пункт 31 дивизии противовоздушной обороны. Какая именно модель станции была повреждена – не уточняется.

Воздушные атаки в Крыму

Напомним, в ночь на 7 октября в оккупированном Крыму произошли взрывы и пожар на аэродроме Бельбек.

А в августе россияне сообщали об атаке беспилотников на Севастополь, а также взрывах в Керчи.

Также недавно Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в Феодосии, самый горящий около недели в Крыму с многочисленными взрывами на резервуарах.