В Сеуле над резиденцией президента взорвался пакет с открытками из КНДР
Шар с мусором и пропагандистскими открытками, выпущенный из КНДР, взорвался над резиденцией президента Южной Кореи в Сеуле. Со ссылкой на Yonhap, сообщает Левый берег.
Это первый случай, когда Северная Корея наполнила открытый воздушный шар. В них КНДР распространила критику лидера Южной Кореи и его супруги.
Служба безопасности сообщила, что мусор и открытки собрали, опасных предметов не обнаружили.
В этот день проходил визит в Сеул президента Польши Анджея Дуды.
Лидеры обоих государств осудили Северную Корею за разработку ядерного оружия и провокации, а также за незаконное военное сотрудничество с Россией.
"Мы согласились, что размещение северокорейских войск в России, которое нарушает Устав ООН и резолюцию Совета Безопасности, является провокацией", - заявил Юн Сок Йоль на совместной конференции с Анджеем Дудой, сообщило RMF24.