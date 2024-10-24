Close button

В Сеуле над резиденцией президента взорвался пакет с открытками из КНДР

В Сеуле над резиденцией президента взорвался пакет с открытками из КНДР
Фото: Рixabay

Шар с мусором и пропагандистскими открытками, выпущенный из КНДР, взорвался над резиденцией президента Южной Кореи в Сеуле. Со ссылкой на Yonhap, сообщает Левый берег.

Это первый случай, когда Северная Корея наполнила открытый воздушный шар. В них КНДР распространила критику лидера Южной Кореи и его супруги.

Служба безопасности сообщила, что мусор и открытки собрали, опасных предметов не обнаружили.

В этот день проходил визит в Сеул президента Польши Анджея Дуды.

Лидеры обоих государств осудили Северную Корею за разработку ядерного оружия и провокации, а также за незаконное военное сотрудничество с Россией.

"Мы согласились, что размещение северокорейских войск в России, которое нарушает Устав ООН и резолюцию Совета Безопасности, является провокацией", - заявил Юн Сок Йоль на совместной конференции с Анджеем Дудой, сообщило RMF24.

Новости

Популярные темы форума

analytics