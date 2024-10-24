У Сеулі над резиденцією президента вибухнув пакет із листівками з КНДР

Куля зі сміттям і пропагандистськими листівкам, випущена із КНДР, вибухнула над резиденцією президента Південної Кореї у Сеулі. З посиланням на Yonhap, повідомляє Лівий берег.

Це перший випадок, коли Північна Корея наповнила повітряну кулю листівками. У них КНДР поширила критику лідера Південної Кореї та його дружини.

Служба безпеки повідомила, що сміття і листівки зібрали, небезпечних предметів не виявили.

У цей день відбувався візит до Сеула президента Польщі Анджея Дуди.

Лідери обох держав засудили Північну Корею за розробку ядерної зброї та провокації, а також за незаконну військову співпрацю з Росією.