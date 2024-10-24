В Польше будут судить фермера с дочерью за призывы к Путину и флаг СССР

В Польше передали в суд обвинительный акт против фермера Петра Г. и его дочери, вывесивших на тракторе флаг СССР и баннер с призывом к Путину "разобраться с Украиной". Со ссылкой на TVN24, сообщает Европейская правда.

Прокуратура Гливице направила обвинительный акт по этому делу в суд. Кроме восхваления войны РФ прокурор обвинил обвиняемых в публичной пропаганде коммунистической идеологии и демонстрации ее символики.

Обвиняемыми являются Петр Г. и его дочь Агата Г., которые участвовали в февральском протесте фермеров в Гожичках.

Надпись на тракторе призывала Путина "разобраться" с Украиной, Брюсселем и польскими властями. На тракторе вывесили флаг СССР.

По словам Карины Спрус, пресс-секретаря Гливицкой региональной прокуратуры, Петр Г. и Агата Г. сначала не признали себя виновными, указывая на свое намерение "привлечь внимание к актуальным проблемам сельского хозяйства".

Впоследствии они оба признали свою вину и подали ходатайство о добровольном согласии на наказание, согласованное с прокурором.

Публичные призывы к ведению захватнической войны или ее восхваление наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.

Публичная пропаганда коммунистической или иной тоталитарной идеологии наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

На этот случай на протесте жестко отреагировало МИД Польши.