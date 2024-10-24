В Чечне расстреляли Урал с росгвардейцами

В Чечне сегодня, 24 октября, неизвестные расстреляли Урал "Росгвардии". Один сотрудник погиб.﻿ Со ссылкой на российские Telegram-каналы, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По данным "Базы", нападение на росгвардейцев произошло сегодня примерно в полдень в станице Петропавловска Грозненского района республики. По предварительным данным, в результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

"Точное количество убитых пока непонятно, однако, судя по снимкам, был ликвидирован по меньшей мере один оккупант, военнослужащий Росгвардии, Верещенко Дмитрий. Согласно сообщениям, сотрудники передвигались на «Урал», по автодороге между Чурт-тогӏи (Петропавловском) и Беркарт-Юрт. Затем по ним открыли огонь неизвестные. Нападавшие до сих пор не найдены" , - сообщил чеченский оппозиционный канал NIYSO.

Напомним, что в начале прошлого месяца в Екатеринбурге взорвали росгвардейцев на КПП воинской части.

А в августе партизаны провели разведку воинской части Росгвардии в Красноярске.