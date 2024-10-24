Израильские военные использовали палестинских заключенных в качестве живого щита - СNN

Израильские военные были вынуждены заставлять палестинцев входить в потенциально заминированные дома и тоннели в Газе, чтобы не подвергать опасности своих военных. Об этом пишет CNN, сообщает Левый берег.

По словам военнослужащего Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пятерых бывших заключенных, они стали жертвами такой практики.

Солдат рассказал, что его подразделение содержало двух палестинских заключенных с явной целью использовать их в качестве живых щитов для исследования опасных мест.

"Мы сказали им войти в здание перед нами. Если будут какие-то мины-ловушки, они взорвутся, а не мы" , - пояснил он.

Солдат объяснил, что сначала его подразделение использовало стандартизированные процедуры перед тем, как войти в подозрительное здание: отправлял туда собаку или пробивал дыру в стене танковым снарядом или бронированным бульдозером.

Breaking the Silence предоставил CNN три фотографии, на которых израильские военные используют палестинцев как живой щит в Газе.